РФ и Белоруссия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками", - сказал Шугаев.
Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев сообщил ТАСС, что республика может закупить у РФ партию учебно- боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам, а также рассказал о намерениях купить у РФ истребители Су-30СМ.
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Также машина может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.
Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время суток и при любых метеорологических условиях.