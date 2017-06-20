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РФ и Белоруссия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ

Армия и ОПК
20 июня, 9:34 UTC+3 /Франция/ 20, июня. /ТАСС

Отмечается, что реализация контракта будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку истребителей Су-30СМ. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Контракт на поставку партии Су-30СМ заключен. Его реализация будет идти поэтапно, в соответствии с установленными сроками", - сказал Шугаев.

Ранее командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев сообщил ТАСС, что республика может закупить у РФ партию учебно- боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам, а также рассказал о намерениях купить у РФ истребители Су-30СМ.

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения "4+" оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Также машина может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

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