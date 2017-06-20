Новая система управления войсками начнет поступать в армию РФ с 2025 года

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новая автоматизированная система управления войсками (АСУ ВС РФ), способная работать в условиях кибератак и радиоэлектронного подавления, начнет серийно поступать в армию в 2025 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора объединенного холдинга "Росэлектроника" Григорий Элькин.
"До 2022 года должна завершиться разработка технической основы для построения перспективной АСУ ВС РФ - доверенных аппаратно-программных комплексов полностью на отечественной электронно-компонентной базе (ЭКБ). Начало серийного оснащения войск новой техникой запланировано на 2025 год", - сказал Элькин.
По его словам, новая система управления ВС РФ должна иметь серьезный "запас прочности", позволяющий устойчиво работать в условиях кибератак, радиоэлектронного подавления, радиации и иного воздействия. "Наши разработки учитывают все эти аспекты", - уточнил Элькин.
Он рассказал, что сейчас все системы стратегического звена управления базируются исключительно на доверенных аппаратных и программных средствах. "К примеру, в АСУ РВСН вся электронно-компонентная база, все программное обеспечение - полностью российские, и по-другому быть не может", - пояснил Элькин.
По его словам, эти принципы постепенно транслируются и на АСУ других видов и родов войск, где в аппаратуре пока допускается использование зарубежной ЭКБ с ограничениями.