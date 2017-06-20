Фирма Ильюшина создает новый транспортный самолет для Минобороны РФ

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ЛЕ-БУРЖЕ, 20 июня. /ТАСС/. Средний военно-транспортный самолет грузоподъемностью 20 тонн создается в интересах Минобороны РФ. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор ОАО "Ил" Николай Таликов.
"Сейчас только-только сформировался пакет по среднему транспортному самолету. Это двадцатитонник, в габаритах по сечению такой же, как Ил-76. Мы уже приступили к работам по этому самолету. Техзадание сформировано и практически утверждено, а дальше последуют все этапы", - сказал он.
По словам Таликова, название этого самолета может поменяться, но пока он известен как Ил-214. "Сейчас он, может быть, и несколько по-другому будет назван. Это двухдвигательный самолет для решения средних задач, короче, чем Ил-76", - пояснил Таликов.
Он напомнил, что фирма Ильюшина также предлагает Минобороны РФ вариант Ил-76МФ. Это версия классического самолета Ил-76, удлиненная на 6,6 метра.
Говоря о перспективном тяжелом самолете (Ил-106), Таликов отметил, что его характеристики "с военными согласованы, но пока еще вопрос о финансировании не идет".
Как сообщалось ранее, компания "Ил" в инициативном порядке возобновила разработку среднего военно- транспортного самолета Ил-214, который ранее создавался вместе с Индией в рамках проекта MTA. О причинах заморозки российско-индийского проекта официально не сообщалось.