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Фирма Ильюшина создает новый транспортный самолет для Минобороны РФ

Армия и ОПК
20 июня, 11:24 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ 20, июня. /ТАСС

Главный конструктор Николай Таликов сообщил, что создается средний военно-транспортный самолет-двадцатитонник, в габаритах по сечению такой же, как Ил-76

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ЛЕ-БУРЖЕ, 20 июня. /ТАСС/. Средний военно-транспортный самолет грузоподъемностью 20 тонн создается в интересах Минобороны РФ. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор ОАО "Ил" Николай Таликов.

"Сейчас только-только сформировался пакет по среднему транспортному самолету. Это двадцатитонник, в габаритах по сечению такой же, как Ил-76. Мы уже приступили к работам по этому самолету. Техзадание сформировано и практически утверждено, а дальше последуют все этапы", - сказал он.

По словам Таликова, название этого самолета может поменяться, но пока он известен как Ил-214. "Сейчас он, может быть, и несколько по-другому будет назван. Это двухдвигательный самолет для решения средних задач, короче, чем Ил-76", - пояснил Таликов.

Он напомнил, что фирма Ильюшина также предлагает Минобороны РФ вариант Ил-76МФ. Это версия классического самолета Ил-76, удлиненная на 6,6 метра.

Говоря о перспективном тяжелом самолете (Ил-106), Таликов отметил, что его характеристики "с военными согласованы, но пока еще вопрос о финансировании не идет".

Как сообщалось ранее, компания "Ил" в инициативном порядке возобновила разработку среднего военно- транспортного самолета Ил-214, который ранее создавался вместе с Индией в рамках проекта MTA. О причинах заморозки российско-индийского проекта официально не сообщалось.

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