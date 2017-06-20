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Военные эксперты РФ и Белоруссии инспектируют подразделения ВС Литвы

Армия и ОПК
20 июня, 12:03 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 20, июня. /ТАСС

Специалисты смогут совершить облет избранного района на литовском самолете для проверки того, что там не ведется недекларированная военная деятельность

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ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Военные эксперты России и Белоруссии, прибывшие с так называемым оценочным визитом, проинспектируют подразделения Вооруженных сил Литвы. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны балтийской республики.

"Группе инспекторов предоставлена возможность осуществлять проверку на выбранной ими территории Литвы площадью до 20 тыс. кв. км, побывать в расположении подразделений и на полигонах", - отметило ведомство.

В том числе, по утверждению Минобороны, эксперты смогут на самолете ВВС Литвы совершить облет избранного района для проверки того, что там не ведется недекларированная военная деятельность. Они также заслушают сообщения командования инспектируемых подразделений - мотопехотных бригад Gelezinis vilkas ("Железный волк") и интегрированных в систему Минобороны добровольческих военизированных подразделений.

Как указало ведомство, оценочный визит экспертов РФ и Белоруссии совпал с проводимыми в Литве по 23 июня крупнейшими в текущем году учениями НАТО Gelezinis vilkas. В них принимают участие 5,3 тыс. военных из девяти стран альянса, в том числе размещенный в Литве и возглавляемый Германией международный батальон НАТО.

Инспекционный визит, который продлится до 21 июня, осуществляется в соответствии с обновленным в 2011 году Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о мерах укрепления доверия и безопасности. В ходе таких визитов проверяется достоверность предоставляемой информации о дислокации личного состава и вооружений. По их итогам составляется официальный рапорт, распространяемый по каналам ОБСЕ.

Согласно Венскому документу, Вильнюс в год обязан принять три инспекции и один оценочный визит.

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