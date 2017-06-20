Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Калашников" запустил в серию новый бесшумный беспилотник

Армия и ОПК
20 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2. Об этом во вторник сообщается на сайте компании.

На этот год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры.

"Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета, что столь важно для силовых структур. При этом первые аппараты уже переданы заказчикам", - сказал заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO (входит в "Калашников") Никита Захаров.

В концерне ожидают, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний.

Масса нового беспилотника ZALA 421-16Е2 - 7,5 кг, что является его отличительной особенностью. На борт может быть установлена дневная камера с 60-тикратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-тикратной оптикой. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет не менее 30 км, а по управлению - не менее 50 км.

Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки. ZALA 421-16Е2 будет впервые публично демонстрироваться на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке "Армия-2017" в августе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
2
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
3
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
4
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
5
Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Темы дня
Загрузка...
Реклама