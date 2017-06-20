"Калашников" запустил в серию новый бесшумный беспилотник

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2. Об этом во вторник сообщается на сайте компании.

На этот год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры.

"Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета, что столь важно для силовых структур. При этом первые аппараты уже переданы заказчикам", - сказал заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO (входит в "Калашников") Никита Захаров.

В концерне ожидают, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний.

Масса нового беспилотника ZALA 421-16Е2 - 7,5 кг, что является его отличительной особенностью. На борт может быть установлена дневная камера с 60-тикратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-тикратной оптикой. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет не менее 30 км, а по управлению - не менее 50 км.

Новый беспилотник может летать четыре часа без перерыва, а его взлет осуществляется с руки. ZALA 421-16Е2 будет впервые публично демонстрироваться на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке "Армия-2017" в августе.