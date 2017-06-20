Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 году

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 20 июня. /ТАСС/. Опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" будет проводиться с 2019 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании о ходе реализации портфеля заказов для УВЗ.

"Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год - это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше серия", - сказал зампред правительства.

По словам Рогозина, в ходе осмотра производства участники совещания отметили, что танк Т-72, разработанный в 70-х годах, до сих пор является базовой машиной для Сухопутных войск и будет еще служить после той уникальной модернизации, которую проводит "Уралвагонзавод". В этой связи вице-премьер предположил, что и танк "Армата" в будущем покажет не худший результат при эксплуатации в Вооруженных силах. "Я надеюсь, что и "Армата" - уникальная модульная платформа - тоже будет иметь десятки лет жизни", - сказал он.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее Рогозин сообщал, что ее испытания проходят по плану, каких-либо осложнений в этом отношении не предвидится.

По словам вице-премьера, он ознакомился с готовностью цехов УВЗ к серийному производству. "Это совсем другая история, она потребует дополнительных и средств, и усилий, и энергии, чтобы за короткий период привести в состояние абсолютной готовности к серийному производству танков нового поколения", - добавил он.

Рогозин также напомнил, что "Уралвагонзавод" выполняет важнейшие задачи по созданию и серийному производству ряда перспективных образцов вооружений. Он сообщил, что в рамках совещания будет рассмотрено состояние дел по опытно-конструкторским работам (ОКР) "Коалиция СВ" и "Деривации ПВО".