Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 году

Легенда Сююмбике: болельщикам Кубка конфедераций представили турмаршрут по ночной КазаниСпорт 20 июня, 14:23
Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной РоссииСпорт 20 июня, 14:19
Бердыев и Каррера вошли в список 50 лучших тренеров мира 2017 года по версии FourfourtwoСпорт 20 июня, 14:17
Рогозин: опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" начнется в 2019 годуАрмия и ОПК 20 июня, 14:16
Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в РоссииСпорт 20 июня, 14:15
Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июляСпорт 20 июня, 14:13
Летний семестр: ступень к степениОбразование в России и за рубежом 20 июня, 14:11
Путин рассчитывает, что РФ и Киргизия останутся близкими союзниками и надежными друзьямиПолитика 20 июня, 14:05
Прокуратура Испании заподозрила Моуринью в мошенничестве на €3,3 млнСпорт 20 июня, 13:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 20 июня. /ТАСС/. Опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" будет проводиться с 2019 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на совещании о ходе реализации портфеля заказов для УВЗ.
"Надеюсь, сегодня руководство "Уралвагонзавода" подтвердит, что 2019 год - это уже начало опытно-войсковой эксплуатации "Арматы", то есть танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны, ну а дальше серия", - сказал зампред правительства.
По словам Рогозина, в ходе осмотра производства участники совещания отметили, что танк Т-72, разработанный в 70-х годах, до сих пор является базовой машиной для Сухопутных войск и будет еще служить после той уникальной модернизации, которую проводит "Уралвагонзавод". В этой связи вице-премьер предположил, что и танк "Армата" в будущем покажет не худший результат при эксплуатации в Вооруженных силах. "Я надеюсь, что и "Армата" - уникальная модульная платформа - тоже будет иметь десятки лет жизни", - сказал он.
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее Рогозин сообщал, что ее испытания проходят по плану, каких-либо осложнений в этом отношении не предвидится.
По словам вице-премьера, он ознакомился с готовностью цехов УВЗ к серийному производству. "Это совсем другая история, она потребует дополнительных и средств, и усилий, и энергии, чтобы за короткий период привести в состояние абсолютной готовности к серийному производству танков нового поколения", - добавил он.
Рогозин также напомнил, что "Уралвагонзавод" выполняет важнейшие задачи по созданию и серийному производству ряда перспективных образцов вооружений. Он сообщил, что в рамках совещания будет рассмотрено состояние дел по опытно-конструкторским работам (ОКР) "Коалиция СВ" и "Деривации ПВО".