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Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации

Армия и ОПК
20 июня, 15:21 дата обновления: 20 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Эту модель планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия

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YouTube/Концерн Калашников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новейший автомат производства концерна "Калашников" АК-12, входящий в комплект экипировки "Ратник", прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

В пресс-службе добавили, что АК-12 планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия.

Ранее в концерне сообщили ТАСС, что опытно-войсковая эксплуатация автоматов для боевой экипировки "Ратник" АК-12 завершится в первом полугодии этого года.

"Ратник" позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.

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