"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России

Восемь ученых написали открытое письмо в поддержку Мединского по вопросу его диссертацииНаука 20 июня, 19:14
Третьяк: олимпийского чемпиона Мыльникова отличала огромная преданность хоккеюСпорт 20 июня, 19:14
Технологии тимбилдинга укрепляют приемные семьиСоциальная ответственность 20 июня, 19:13
Чилийцы Видаль и Санчес благодарны игрокам "Строгино" за помощь в тренировкахСпорт 20 июня, 19:09
Байкер Хирург о санкциях США: "Поздно очухались, нас уже не остановить"Политика 20 июня, 19:03
"Роснефть" разработает новую стратегию развитияЭкономика и бизнес 20 июня, 19:02
"Аэрофлот" в шестой раз назван лучшей авиакомпанией Восточной ЕвропыНовости партнеров 20 июня, 19:01
Страны БРИКС помогут побороть голод и нищетуСоциальная ответственность 20 июня, 18:58
Мутко: болельщики достаточно информированы о матчах Кубка конфедерацийСпорт 20 июня, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлена стрельба из орудий танка "Армата".
Съемка был сделана на полигоне "Уралвагонзавода".
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.