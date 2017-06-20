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"Армата" учится стрелять: видео учебных стрельб новейшего танка России

Армия и ОПК
20 июня, 17:50 UTC+3

Съемка была сделана на полигоне "Уралвагонзавода"

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Материал из 1 страницы

YouTube/Rokossovskiy Konstantin

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлена стрельба из орудий танка "Армата".

Съемка был сделана на полигоне "Уралвагонзавода".

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

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