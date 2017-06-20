"МиГ" и "Сухой" объединят в дивизион боевой авиации в 2019 году

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 20 июня. /ТАСС/. Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в дивизион боевой авиации в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в 2019 году. Об этом журналистам сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.
"У нас 2019 год - это год, когда мы переходим на формат единой компании, единый корпоративный контур, а дивизион будет в формате подразделения единой компании ОАК", - сказал Слюсарь, отвечая на вопрос о создании дивизиона боевой авиации на базе компаний "МиГ" и "Сухой".
Он сообщил, что в конце 2019 года должно быть сформировано единое юридическое лицо ОАК. "Над этим мы работаем, у нас реализуется дорожная карта, которая утверждена решением совета директоров еще в конце 2016 года", - пояснил глава корпорации.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что бренды "МиГ" и "Сухой" сохранятся даже в том случае, если будет принято решение о слиянии двух этих компаний.