Российские Су-27 перехватили над Балтикой два американских самолета-разведчика

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские истребители Су-27 перехватили над Балтийским морем два американских разведывательных самолета RC-135.

Один американский разведчик выполнил провокационный разворот в сторону российского самолета, сообщили в Минобороны РФ.

"19 июня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет в направлении государственной границы Российской Федерации. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135. В ходе сопровождения экипаж RC-135 предпринял попытку сближения с российским истребителем, выполнив провокационный разворот в сторону Су-27", - говорится в сообщении ведомства.

"Что касается якобы "провокационности" полета, то хотели бы подчеркнуть, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27", - добавили в Минобороны.

За прошедшую неделю самолетами-разведчиками США и стран НАТО было совершено более полутора десятков полетов над Балтикой с разведывательными целями в непосредственной близости от границы РФ, рассказали в ведомстве, подчеркнув при этом, что все полеты российских истребителей над нейтральными водами этого моря выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Как сообщалось ранее в западных СМИ, российский истребитель Су-27 якобы приблизился к разведывательному самолету США над Балтикой на расстояние менее 2 метров. В Пентагоне посчитали такие действия провокационными и оценили сближение как "небезопасное".