Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экологический взвод Восточного военного округа начал работы на острове Врангеля

Армия и ОПК
21 июня, 2:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, июня. /ТАСС

Собранный и спрессованный металл будет вывозиться судами вспомогательного флота и организаций, осуществляющих северный завоз

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа приступили к работам на острове Врангеля, до начала октября им предстоит собрать около 600 тонн металлолома, сообщила в среду окружная пресс-служба.

"Экологическое подразделение Восточного военного округа в полном составе со всем необходимым имуществом доставлено вертолетом армейской авиации ВВО Ми-26 на остров Врангеля (Чукотский автономный округ). На сегодняшний день 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское", - говорится в сообщении.

После этого военные начнут очищать от металлолома территорию мыса Гаваи.

Собранный и спрессованный металл будет вывозиться судами вспомогательного флота и организаций, осуществляющих северный завоз.

В 2016 году экологическое подразделение округа очистило более 10 гектаров территории острова. Было собрано 1092 тонны металлолома, в частности, более 26 тысяч использованных бочек от горюче-смазочных материалов и крупногабаритный металлический мусор. На это ушло около четырех месяцев, потребовалось 30 военнослужащих, гидравлический пресс, бульдозер, погрузчик, резак и судно для вывоза металлолома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
2
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
3
Премьер Бельгии созвал заседание Совбеза после теракта на вокзале
4
Источник: менеджер "Аэрофлота" проходит свидетелем по уголовному делу
5
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
6
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
7
Трехкратный обладатель "Оскара" Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру
Темы дня
Загрузка...
Реклама