Более 2 тыс. человек участвуют в сборах гранатометчиков в пяти регионах ВВО

МЧС рекомендовало восточным регионам не отменять особый противопожарный режимСибирь 21 июня, 8:46
СМИ: Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения за неуплату налоговСпорт 21 июня, 8:34
Рогозин: Россия сможет оказывать содействие Индии по подготовке космонавтовКосмос 21 июня, 7:59
Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклемМеждународная панорама 21 июня, 7:29
Меняйло: процедуру создания дочерних компаний предприятиями ОПК нужно упроститьАрмия и ОПК 21 июня, 7:28
Опрос: большинство россиян одобряет и внутреннюю, и внешнюю политику ПутинаОбщество 21 июня, 7:21
Крупномасштабные учения ВДВ пройдут в июле в Западном военном округеАрмия и ОПК 21 июня, 7:05
WADA частично приостановило аккредитацию крупнейшей антидопинговой лаборатории в СШАСпорт 21 июня, 7:01
Аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана НазарбаеваМеждународная панорама 21 июня, 7:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) участвуют в сборах гранатометчиков в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области; в течение месяца им предстоит совершенствовать навыки, завершатся сборы боевыми стрельбами, сообщает в среду пресс-служба ВВО.
"На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области, стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя". К мероприятиям привлечено более 2 тыс. гранатометчиков. На заключительном этапе в соединениях округа пройдут состязания с выполнением боевых стрельб на точность поражения целей", - говорится в сообщении.
Половина занятий пройдет ночью с использование приборов ночного видения.