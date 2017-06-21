Более 2 тыс. человек участвуют в сборах гранатометчиков в пяти регионах ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) участвуют в сборах гранатометчиков в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области; в течение месяца им предстоит совершенствовать навыки, завершатся сборы боевыми стрельбами, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области, стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя". К мероприятиям привлечено более 2 тыс. гранатометчиков. На заключительном этапе в соединениях округа пройдут состязания с выполнением боевых стрельб на точность поражения целей", - говорится в сообщении.

Половина занятий пройдет ночью с использование приборов ночного видения.