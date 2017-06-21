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Концерн "РТИ" испытает новый авиационный радар, способный обнаружить солдата в глухом лесу

Армия и ОПК
21 июня, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Комплекс также имеет широкие возможности по гидрометеорологическому мониторингу в Арктике и мониторингу шельфа

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Концерн "РТИ" готовится к проведению летных испытаний нового многофункционального авиационного радиолокационного комплекса дистанционного зондирования Земли, способного обнаружить замаскированные силы противника, в том числе под покровом леса. Комплекс также имеет широкие возможности по гидрометеорологическому мониторингу в Арктике и мониторингу шельфа, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Наша компания ведет подготовку к летным испытаниям бортового радиолокационного комплекса (БРЛК) Р- и Х- диапазонов, предназначенного для всепогодного и круглосуточного дистанционного зондирования Земли. Комплекс будет решать задачи разведки, океанографии, мониторинга ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, мониторинга чрезвычайных ситуаций", - рассказал генеральный директор ОАО "РТИ" Игорь Бевзюк.

Экспериментальный образец комплекса, созданный в "РТИ" в инициативном порядке, уже прошел успешные наземные и стендовые испытания.

БРЛК может использоваться для точного картографирования, обнаружения дорог, троп, обнаружения и измерения координат наземных и надводных целей, мониторинга военно-морских баз, железнодорожных узлов, электростанций и др. "В частности, БРЛК предназначен для обнаружения складов оружия, позиционных районов войск, объектов под лесными покровами - это может быть транспорт, войска, групповые и одиночные цели", - рассказали в пресс-службе компании.

Функции комплекса для гражданского использования: мониторинг состояния ледовых полей и айсбергов для обеспечения круглогодичного судоходства по северному морскому пути, предупреждение аварий нефтегазовых платформ из-за столкновения с дрейфующими ледяными полями и айсбергами, оперативный мониторинг Арктического шельфа.

Потенциальные заказчики

Компания планирует создать унифицированную линейку БРЛК, подходящую для любых существующих и перспективных самолетов и вертолетов. Разработанный образец имеет в длину не более 2 м, в ширину и высоту - не более 40 сантиметров и потребляет мощность до 1,5 кВт.

В числе потенциальных заказчиков пресс-служба компании назвала Министерство обороны РФ, холдинг "Вертолеты России", МЧС и компанию "Газпром".

"Наш продукт легко модифицируется под интересы покупателя, поэтому компания готова под каждого заказчика запускать серийное производства конкретных модификаций", - отметил один из разработчиков комплекса Алексей Соловьев.

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