Рогозин призвал сблизить стандарты оборонной и гражданской продукции

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин РФ считает необходимым запустить процесс сближения стандартов оборонной и гражданской промышленности.

"Нужно сблизить параметры корпоративной среды в оборонном и гражданском секторе", - сказал он, выступая на пленарном заседании V Международного форума "Технопром".

Он отметил, что ОПК остается "государством в государстве", и эта тенденция поддерживается рядом барьеров, включая ценообразование, модели финансирования контрактов, контрольно-лицензионные процедуры, а также психологией участников этого рынка. "Диверсификация ОПК должна выстраиваться как дорога с двусторонним движением, то есть предполагать не только движение военных поставщиков на гражданские рынки, но и встречное движение: организацию производства продукции военного назначения на гражданских негосударственных предприятиях, особенно в звене комплектаторов, поставщиков разных уровней", - заключил он.