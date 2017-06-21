"Рособоронэкспорт": контракт на поставку Индии систем С-400 скоро будет подписан

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" рассчитывает на скорое подписание контракта по зенитным ракетным системам С-400 "Триумф" для Индии. Об этом на международном авиасалоне "Ле-Бурже-2017" журналистам рассказал глава компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу с индийскими партнерами. Мы обсуждаем технические вопросы поставок. Могу вас уверить, что и наша компания, и индийская сторона настроены на скорое подписание контракта", - сказал он.

Михеев напомнил, что соглашение о поставке в Индию зенитных ракетных систем С-400 было заключено в октябре 2016 года между правительствами РФ и Индии.

Также он сообщил, что поставки С-400 в Китай начнутся в соответствии с графиком.

"Поставки зенитных ракетных систем дальнего действия С-400 "Триумф" в Китай будут осуществляться в строгом соответствии с контрактом, заключенным между "Рособоронэкспортом" и китайской стороной. Никаких причин сомневаться в своевременном и качественном исполнении договоренностей нет", - подчеркнул Михеев.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Контрактные переговоры по поставке С-400 с Турцией

Россия ведет контрактные переговоры с Турцией о поставке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщил Михеев.

"Турция на самом деле проявляет высокую заинтересованность в российских зенитных ракетных системах большой дальности. Сейчас идут контрактные переговоры", - сказал он.

Говоря о каких-либо возможных рисках при поставке вооружения и военной техники, Михеев подчеркнул, что "Рособоронэкспорт" всегда их учитывает. "И в контракте прописываем условия, гарантирующие, что эти риски не наступят", - добавил он.

"Что касается поставок стране - члену НАТО, то мы работаем только с надежными и проверенными партнерами. Наши отношения с турецкой стороной строятся на доверии, и это - главная страховка", - отметил глава российского спецэкспортера.

Михеев напомнил, что в Греции, которая является членом НАТО, давно стоят на вооружении российские зенитные ракетные системы С-300. При этом никаких проблем с их использованием греческой стороной у нас не возникает.

"Скажу больше, "Рособоронэкспорт" с большим удовольствием при соответствующих решениях президента (РФ) поставлял бы вооружение и военную технику другим странам Альянса", - отметил Михеев.

Сейчас, по его словам, этому мешает "недобросовестная конкуренция со стороны западных стран, выраженная в наложенных на Россию и "Рособоронэкспорт" санкциях".

"Триумфы" для Турции

О готовности России поставить Турции зенитные ракетные системы С-400 заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин. Глава государства касался этой темы на переговорах 3 мая с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Как отмечал в марте глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, турецкая сторона высказала пожелание получить от России кредит на приобретение вооружения, в том числе зенитных ракетных систем С-400.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Страны АТР интересуются самолетами Су-35 и Бе-200

Новейший истребитель Су-35, модернизированный топливозаправщик Ил-78 и самолет-амфибия Бе-200 вызывают повышенный интерес у стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), рассказал глава "Рособоронэкспорта".

"В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышенный интерес вызывают многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многоцелевые истребители типа Су30МК, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, самолет-заправщик Ил-78МК-90, многофункциональный самолет-амфибия Бе-200", - сказал он.

Так, Россия поставила странам АТР более 250 самолетов марки "Су". Истребители типа Су-30 выбраны в качестве основных боевых самолетов военно-воздушными силами нескольких стран региона, напомнил Михеев.

"Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в структуре экспорта "Рособоронэкспорта" за последние пять лет в целом составила 45%. Россия имеет хорошие перспективы на рынках продукции военного назначения Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Мьянмы и некоторых других стран региона", - сказал глава "Рособоронэкспорта".