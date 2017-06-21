Бразилия может приобрести 12 российских военных вертолетов

РФС снял с "Амкара" запрет на регистрацию игроковСпорт 21 июня, 19:18
Воду в осажденном городе в Сирии качают при помощи солнечного генератораСоциальная ответственность 21 июня, 19:18
Экологи призывают приобретать вискозу у ответственных поставщиковСоциальная ответственность 21 июня, 19:05
В Москве пройдут лекции по управлению личными финансамиСоциальная ответственность 21 июня, 18:52
Поминальный камень и песни под дождем: в России отмечают 55-летие Виктора ЦояКультура 21 июня, 18:49
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16Международная панорама 21 июня, 18:32
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетят 80 тыс. гостей и миллионы зрителейОбщество 21 июня, 18:25
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"Экономика и бизнес 21 июня, 18:23
Эмре Джан: Санчес - изумительный футболист, но не единственный в сборной ЧилиСпорт 21 июня, 18:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия может поставить в Бразилию 12 военных вертолетов, данный вопрос сейчас обсуждается главами оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Бразилии Мишел Темер.
"У нас есть соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, где Россия может многое нам предложить, - отметил он. - В ходе недавнего визита министра обороны Бразилии, который встречался со своим российским коллегой, обсуждались важные темы двусторонних отношений, в частности, речь шла о продаже 12 российских вертолетов".