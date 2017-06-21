Бразилия может приобрести 12 российских военных вертолетов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия может поставить в Бразилию 12 военных вертолетов, данный вопрос сейчас обсуждается главами оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Бразилии Мишел Темер.

"У нас есть соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, где Россия может многое нам предложить, - отметил он. - В ходе недавнего визита министра обороны Бразилии, который встречался со своим российским коллегой, обсуждались важные темы двусторонних отношений, в частности, речь шла о продаже 12 российских вертолетов".