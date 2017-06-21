Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бразилия может приобрести 12 российских военных вертолетов

Армия и ОПК
21 июня, 19:19 UTC+3

В настоящее время данный вопрос обсуждается главами оборонных ведомств двух стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия может поставить в Бразилию 12 военных вертолетов, данный вопрос сейчас обсуждается главами оборонных ведомств двух стран. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Бразилии Мишел Темер.

"У нас есть соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, где Россия может многое нам предложить, - отметил он. - В ходе недавнего визита министра обороны Бразилии, который встречался со своим российским коллегой, обсуждались важные темы двусторонних отношений, в частности, речь шла о продаже 12 российских вертолетов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит президента Бразилии в Россию
Страны
Россия Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
2
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
3
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"
4
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
5
Рябков заявил об отмене очередного раунда консультаций с замгоссекретаря Шэнноном
6
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
7
"Яндекс" сделал видеоклип в честь юбилея Виктора Цоя
Темы дня
Загрузка...
Реклама