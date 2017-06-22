Разведчики ВВО на учениях тренировались стрелять из бесшумного оружия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Разведчики Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае отработали стрельбу из бесшумного оружия и тренировались стрелять ночью, используя прицелы ночного видения, сообщает в четверг пресс-служба ВВО.
"На полигоне Князе-Волконский разведчики отработали навыки владения снайперской винтовкой "Винторез" и бесшумным автоматным комплексом, включающим автомат "Вал". Кроме того, военнослужащие осуществили стрельбу в парах, используя бесшумные пистолеты. Помимо этого военнослужащие выполнили нормативы по стрельбе в ночное время с использованием специальных оптических приборов, в том числе прицелов ночного видения", - говорится в сообщении.
Разведгруппы используют специальное оружие, выполняя задачи по предназначению. Оно позволяет действовать скрытно в тылу противника, обеспечивая максимальную маскировку, и не создает помех голосовой связи в условиях ведения боя в ограниченном пространстве.