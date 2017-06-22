Российские Су-25 начали атаки горных баз "бандформирований" на учениях в Киргизии

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25СМ российской военной базы Кант приступили к воздушным атакам горных баз условных бандформирований в рамках стартовавших летно-тактических учений в Киргизии. Об этом в четверг сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиабазы Кант приступили к полетам на штурмовку горных баз условных бандформирований в рамках летно-тактических учений в Киргизии. В ходе практических действий "Грачи" отрабатывают воздушные атаки с малых высот на невысоких скоростях, которые позволяют максимально повысить эффективность поражения целей", - сказал Рощупкин.
Учения, в котором задействовано до трех звеньев Су-25СМ, продлятся до конца недели. "Также летчики отработали подготовку к ведению учебно-боевых действий, выполнили поиск огневых точек, командных пунктов и базовых лагерей условных незаконных вооруженных формирований на полигоне "Эдельвейс" в предгорьях Киргизского Алатау на берегах озера Иссык-Куль. По выявленным целям Су-25 применяют авиабомбы и ракетно-пушечное вооружение самолетов", - уточнил полковник.
Военная база Кант структурно входит в состав Центрального военного округа, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.