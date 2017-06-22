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В России создана система наведения оружия для ударных беспилотников

Армия и ОПК
22 июня, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Речь идет о малогабаритных устройствах, которые весят около 1-2 кг

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) создал системы наведения и управления для оружия ударных беспилотников. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"У нас для ударного беспилотника есть целый ряд систем управления оружием и систем наведения. Есть несколько типов устройств, которые могут быть поставлены на ударные беспилотники различного класса", - сказал он.

По словам Михеева, сегодня созданы малогабаритные устройства, которые весят около 1-2 кг и полностью выполняют функцию наведения оружия для беспилотников небольших размеров.

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