В России создана система наведения оружия для ударных беспилотников

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) создал системы наведения и управления для оружия ударных беспилотников. Об этом рассказал ТАСС советник первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимир Михеев.

"У нас для ударного беспилотника есть целый ряд систем управления оружием и систем наведения. Есть несколько типов устройств, которые могут быть поставлены на ударные беспилотники различного класса", - сказал он.

По словам Михеева, сегодня созданы малогабаритные устройства, которые весят около 1-2 кг и полностью выполняют функцию наведения оружия для беспилотников небольших размеров.