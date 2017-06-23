Приамурское объединение ВВО перевооружили на пулеметы "Печенег"

ESPN: клуб НБА "Чикаго" обменял Батлера в "Миннесоту"Спорт 23 июня, 4:29
"Ведомости": Катар смягчил визовый режим для россиянМеждународная панорама 23 июня, 4:11
США приостановили импорт говядины из БразилииЭкономика и бизнес 23 июня, 4:01
"Ведомости": Минфин доработает проект индивидуального пенсионного капиталаЭкономика и бизнес 23 июня, 3:49
"Филадельфия" выбрала Маркелла Фульца под первым номером на драфте НБАСпорт 23 июня, 3:45
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчикиАрмия и ОПК 23 июня, 3:24
Минфин США не комментирует возможность распространения санкций на суверенный долг РФМеждународная панорама 23 июня, 2:34
Горецка: сборная Германии играла в непривычный для себя футбол в матче с чилийцамиСпорт 23 июня, 2:26
Ничья на радость всем: сборные Германии и Чили не выявили победителя в очной встречеСпорт 23 июня, 2:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Приамурское объединение Восточного военного округа полностью перевооружилось на пулеметы "Печенег", сообщает в пятницу пресс-служба округа.
"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, завершено перевооружение подразделений, имеющих в штате пулеметчиков, современными пулеметами "Печенег" различных модификаций", - говорится в сообщении.
"Печенег" разработан на базе пулемета Калашникова (ПКМ), имеет аналогичный калибр 7,62 мм, применяется против живой силы, транспортных и огневых средств и низколетящих целей. По сравнению с предшественником, у "Печенега" почти вдвое повышена кучность стрельбы, живучесть ствола доведена до 25-30 тысяч выстрелов. "Печенег" может использоваться в любых климатических условиях Дальнего Востока.