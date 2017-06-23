Приамурское объединение ВВО перевооружили на пулеметы "Печенег"

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Приамурское объединение Восточного военного округа полностью перевооружилось на пулеметы "Печенег", сообщает в пятницу пресс-служба округа.

"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, завершено перевооружение подразделений, имеющих в штате пулеметчиков, современными пулеметами "Печенег" различных модификаций", - говорится в сообщении.

"Печенег" разработан на базе пулемета Калашникова (ПКМ), имеет аналогичный калибр 7,62 мм, применяется против живой силы, транспортных и огневых средств и низколетящих целей. По сравнению с предшественником, у "Печенега" почти вдвое повышена кучность стрельбы, живучесть ствола доведена до 25-30 тысяч выстрелов. "Печенег" может использоваться в любых климатических условиях Дальнего Востока.