Российские мотострелки на учениях в Таджикистане уничтожили "боевиков" с "джихад-мобилями"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Российские мотострелки при поддержке вертолетов в ходе учений на горном полигоне Ляур в Таджикистане уничтожили отряд условных боевиков с "джихад-мобилями". Об этом сообщил в пятницу помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.
По его словам, в учениях задействовали более 500 военных и около 100 единиц техники.
"Практические этапы, которые проходили по единому замыслу в трех учебных районах, начались с разведывательно- поисковых действий в районе охраняемых объектов. Беспилотники "Орлан" обнаружили на горной дороге отряд "боевиков": грузовик со взрывчаткой в сопровождении милитаризованных пикапов - "джихад-мобилей", - рассказал Рощупкин.
После этого было решено перерезать серпантины тактическими десантами с вертолетов Ми-8 и выдвинуть на опасные направления бронетехнику, пояснил полковник.
"Заблаговременно была усилена система охраны объектов. Огнем противотанковых управляемых ракет головные машины были подбиты, экипажи бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72 завершили разгром", - заключил офицер.