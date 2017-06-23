Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии

Чемпионат КХЛ будет приостановлен с 9 по 25 февраля на время проведения ОИ-2018Спорт 23 июня, 9:13
Вегетарианство может замедлить изменение климатаСоциальная ответственность 23 июня, 9:12
Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге будет закрыта 23 июня из-за праздника выпускниковСпорт 23 июня, 9:10
Промоутеры боксера Ковалева продолжают работу по оспариванию результата боя с УордомСпорт 23 июня, 9:06
Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram в РоссииОбщество 23 июня, 8:49
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в СирииАрмия и ОПК 23 июня, 8:46
Заместитель комиссионера лиги: вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 закрытСпорт 23 июня, 8:26
Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается почти на суткиНовости Урала 23 июня, 8:13
Глава МИД Казахстана: Астана не ведет переговоров об отправке войск в СириюМеждународная панорама 23 июня, 7:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" крупные склады вооружения и боеприпасов террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"Из восточной части акватории Средиземного моря фрегатами "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ в Сирии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков.
В Минобороны РФ подчеркнули, что подводная лодка "Краснодар" выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения. "Остатки боевиков и объектов террористов ИГИЛ уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России", - добавили в ведомстве.
Кроме того, там сообщили, что командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия.
Как сообщили в Минобороны, ИГ перебрасывает боевиков в провинцию Хама, где они оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов.
"Используя темное время суток и сложный рельеф местности террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама, где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
В МО РФ также отметили, что на маршрутах выхода и районах рассредоточения террористов ИГ командованием российской группировки войск в Сирии организован круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки, а выявленные объекты террористов уничтожаются высокоточными комплексами вооружения и авиацией ВКС России.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в течение последней недели формирования ИГ продолжали попытки выхода из Ракки в направлении Пальмиры по "южному коридору".