Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу поздравил выпускников Военной академии Генштаба

Армия и ОПК
23 июня, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Министр выразил уверенность, что "учеба в самом престижном вузе министерства обороны Российской Федерации будет судьбоносной вехой" в жизни выпускников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ с ее окончанием и вручил дипломы 17 золотым медалистам.

"Сегодня в жизни прославленной Военной академии Генерального штаба - кузницы офицерской элиты - знаменательное событие - очередной выпуск специалистов высшей квалификации для Вооруженных сил Российской Федерации и армий дружественных стран", - сказал глава военного ведомства.

"В этом году впервые среди вас адъюнкты, получившие высший уровень военного образования и магистры, которые прошли подготовку на специальном факультете", - отметил Шойгу.

Министр сообщил, что 15 российских офицеров и два представителя иностранных государств стали золотыми медалистами, более 30 слушателей получили дипломы с отличием, в чем большая заслуга профессорско- преподавательского состава, командования, всех сотрудников "главной военной школы России".

Шойгу напомнил, что в разное время в стенах академии тысячи офицеров получили фундаментальные знания по государственному и военному управлению, строительству и применению Вооруженных сил. Из стен академии вышла целая плеяда талантливых полководцев и военачальников, видных государственных и общественных деятелей, а также руководителей управленческих структур многих зарубежных стран.

Министр выразил уверенность, что "учеба в самом престижном вузе министерства обороны Российской Федерации будет судьбоносной вехой" в жизни выпускников. "Россия и страны, которые вы представляете, рассчитывают на вас, нуждаются в вашей энергии, настойчивости и профессионализме", - заявил Шойгу. Он пожелал выпускникам доброго здоровья, счастья, успехов в службе и труде по обеспечению мира и спокойствия на родной земле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полигон "Кучино" после рекультивации может стать горнолыжным спуском
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Корабли ВМФ РФ уничтожили склады с оружием ИГ в Сирии
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Кучма: Европа ставит Украину на колени
7
Роскомнадзор может заблокировать мессенджер Telegram в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама