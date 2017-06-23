Шойгу поздравил выпускников Военной академии Генштаба

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ с ее окончанием и вручил дипломы 17 золотым медалистам.

"Сегодня в жизни прославленной Военной академии Генерального штаба - кузницы офицерской элиты - знаменательное событие - очередной выпуск специалистов высшей квалификации для Вооруженных сил Российской Федерации и армий дружественных стран", - сказал глава военного ведомства.

"В этом году впервые среди вас адъюнкты, получившие высший уровень военного образования и магистры, которые прошли подготовку на специальном факультете", - отметил Шойгу.

Министр сообщил, что 15 российских офицеров и два представителя иностранных государств стали золотыми медалистами, более 30 слушателей получили дипломы с отличием, в чем большая заслуга профессорско- преподавательского состава, командования, всех сотрудников "главной военной школы России".

Шойгу напомнил, что в разное время в стенах академии тысячи офицеров получили фундаментальные знания по государственному и военному управлению, строительству и применению Вооруженных сил. Из стен академии вышла целая плеяда талантливых полководцев и военачальников, видных государственных и общественных деятелей, а также руководителей управленческих структур многих зарубежных стран.

Министр выразил уверенность, что "учеба в самом престижном вузе министерства обороны Российской Федерации будет судьбоносной вехой" в жизни выпускников. "Россия и страны, которые вы представляете, рассчитывают на вас, нуждаются в вашей энергии, настойчивости и профессионализме", - заявил Шойгу. Он пожелал выпускникам доброго здоровья, счастья, успехов в службе и труде по обеспечению мира и спокойствия на родной земле.