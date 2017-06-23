Шойгу: вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФ

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) открывает новые перспективы взаимодействия с Россией, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
"Приветствуем вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, это открывает новые перспективы взаимодействия", - подчеркнул глава Минобороны.
Он отметил, что многие десятилетия двустороннее взаимодействие РФ и Индии носит характер привилегированного стратегического партнерства.
"За прошедшие годы между Россией и Индией сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают постоянство и высочайший уровень доверия. Это в очередной раз подтвердили итоги встречи президента РФ господина Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди во время российско-индийского саммита 1 июня в Санкт-Петербурге", - заявил Шойгу.
По словам российского министра, регулярные доверительные встречи глав двух государств придают мощный импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере. "Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию" - заключил он.
Лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию 9 июня этого года в столице Казахстана.