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Шойгу: вступление Индии в ШОС открывает новые перспективы взаимодействия с РФ

Армия и ОПК
23 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Глава Минобороны РФ отметил, что многие десятилетия взаимодействие РФ и Индии носит характер привилегированного стратегического партнерства

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) открывает новые перспективы взаимодействия с Россией, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Приветствуем вступление Индии в Шанхайскую организацию сотрудничества, это открывает новые перспективы взаимодействия", - подчеркнул глава Минобороны.

Он отметил, что многие десятилетия двустороннее взаимодействие РФ и Индии носит характер привилегированного стратегического партнерства.

"За прошедшие годы между Россией и Индией сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают постоянство и высочайший уровень доверия. Это в очередной раз подтвердили итоги встречи президента РФ господина Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди во время российско-индийского саммита 1 июня в Санкт-Петербурге", - заявил Шойгу.

По словам российского министра, регулярные доверительные встречи глав двух государств придают мощный импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере. "Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию" - заключил он.

Лидеры государств - членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию 9 июня этого года в столице Казахстана.

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