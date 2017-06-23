Подлодка Северного флота "Обнинск" в ходе учений атаковала корабли условного противника

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МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки "Обнинск" отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника на учениях в Баренцевом море. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
"Подводники выполнили торпедную стрельбу по отряду кораблей в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельбы прошли успешно, надводные цели были условно поражены. "В ходе проведения всех этапов учения по атаке отряда кораблей подводники "Обнинска" продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность действий", - говорится в сообщении.
Также экипаж "Обнинска" отработал задачи подводного маневрирования с уходом от преследования надводным противником.