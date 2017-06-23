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Морской комплекс ПВО "Панцирь-МЕ" уже запущен в серию

Армия и ОПК
23 июня, 17:40 UTC+3 МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Презентация "Панцирь-МЕ" состоится на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Разработка морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ" завершена, он уже запущен в серию. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Разработка морской версии не имеющего аналогов в мире комплекса ПВО "Панцирь" завершена. Презентация "Панцирь-МЕ" состоится на МВМС-2017 [Международном военно-морском салоне] в Санкт-Петербурге", - сказал Чемезов на годовом общем собрании акционеров ПАО "Камаз".

"Комплекс уже вышел в серийное производство", - добавил глава Ростеха.

"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно- пушечного комплекса семейства "Панцирь". Сухопутная версия данного комплекса имеет название "Панцирь-С".

Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.

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