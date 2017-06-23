Первый полет предсерийного авиарадара А-100 состоится в декабре 2017 года

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ТАГАНРОГ, 23 июня. /ТАСС/. Первый полет нового самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" перед поставками в войска запланирован на декабрь этого года, сообщил в пятницу журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов.
"Летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила уже пять испытательных полетов (первый полет был в октябре 2016 года - прим. ТАСС). На ней отрабатываются все основные технологические решения. Мы провели совещание, поговорили со специалистами. Работы по созданию самолета А-100 сегодня идут в графике, мы надеемся, что в декабре этого года будет совершен его первый полет", - сказал Борисов во время посещения ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (предприятие - производитель самолета А-100).
Отвечая на вопрос о сроках начала поставок этого самолета в войска, он уточнил, что речь идет о первом квартале 2019 года.
Замминистра также пояснил, что самолет А-100, исходя из дальности его полета, дальности работы его локаторов, предназначен для решения стратегических задач.
А-100 - следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом. А-100 создается на базе самолета предыдущего поколения А-50 (на базе военно- транспортного Ил-76). В перспективе оборудование А-100 будет перенесено в модернизированный Ил-76МД-90А, на базе которого будут выпускаться серийные образцы "Премьера".
Ранее в концерне "Вега" сообщили, что 21 апреля радиотехнический комплекс перспективного самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" был впервые испытан в полете на летающей лаборатории.