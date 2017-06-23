Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара

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ТАГАНРОГ, 23 июня. /ТАСС/. Минобороны России прорабатывает вопрос создания самолета радиолокационного дозора и наведения легкого класса, сообщил в пятницу журналистам заместитель главы российского оборонного ведомства Юрий Борисов в рамках посещения ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева".
"Я думаю, что мы будем ставить вопрос перед промышленностью о создании такого авиационного комплекса, возможно, на базе легкого транспортного самолета. По крайней мере, аналоги такого самолета в мире уже есть", - сказал Борисов.
В настоящее время авиапредприятие имени Бериева производит новый самолет радиолокационного дозора и наведения А-100.