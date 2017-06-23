Сотня новобранцев отправилась к месту службы на архипелаг Новая Земля

Президентская библиотека предложила свою площадку для проведения шахматных турнировСпорт 23 июня, 18:34
Сервис такси в США будет ездить на электромобиляхСоциальная ответственность 23 июня, 18:33
Около 37 тыс. болельщиков ожидается на матче сборных Мексики и РоссииСпорт 23 июня, 18:31
Соревнования Спартакиады по парусному спорту стартовали в ТаганрогеСпорт 23 июня, 18:23
Китайские власти пообещали бороться с загрязнением почвСоциальная ответственность 23 июня, 18:21
Кэти Дува: Ковалев проведет следующий бой в четвертом квартале годаСпорт 23 июня, 18:08
Просьбы фондов о срочных пожертвованиях собирают меньше денегСоциальная ответственность 23 июня, 18:01
Мужская сборная России победила поляков на командном чемпионате мира по шахматамСпорт 23 июня, 17:56
Петреску намерен пожаловаться на ФК "Кубань" в Спортивный арбитражный судСпорт 23 июня, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сто призывников отправились к месту прохождения срочной службы на архипелаг Новая Земля в Арктике. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"В архангельском областном военкомате состоялась церемония проводов команды новобранцев, призванных в ходе весенней призывной кампании 2017 года. Сто призывников в ближайшее время будут перевезены к месту службы на архипелаг Новая Земля", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве пояснили, что в ходе каждой призывной кампании на Новую Землю отправляются всего около ста новобранцев.
"Военнослужащие по призыву будут проходить службу на авиационной базе Рогачево и в частях центрального подчинения, дислоцированных на Новой Земле", - сообщили в оборонном ведомстве.
Обратным рейсом доставят уволенных в запас военных, уже отслуживших назначенный срок, добавили в Минобороны.