Сотня новобранцев отправилась к месту службы на архипелаг Новая Земля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сто призывников отправились к месту прохождения срочной службы на архипелаг Новая Земля в Арктике. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В архангельском областном военкомате состоялась церемония проводов команды новобранцев, призванных в ходе весенней призывной кампании 2017 года. Сто призывников в ближайшее время будут перевезены к месту службы на архипелаг Новая Земля", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что в ходе каждой призывной кампании на Новую Землю отправляются всего около ста новобранцев.

"Военнослужащие по призыву будут проходить службу на авиационной базе Рогачево и в частях центрального подчинения, дислоцированных на Новой Земле", - сообщили в оборонном ведомстве.

Обратным рейсом доставят уволенных в запас военных, уже отслуживших назначенный срок, добавили в Минобороны.