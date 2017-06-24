Первых в России офицеров для арктических подразделений подготовили на Дальнем Востоке

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня. /ТАСС/. Первый выпуск офицеров, подготовленных для службы в арктических условиях, состоялся в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени К. К. Рокоссовского, сообщила в субботу пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"В ДВОКУ состоялся выпуск офицеров. Впервые в Вооруженных Силах РФ подготовлены 20 офицеров - специалистов по применению мотострелковых подразделений в арктических условиях", - сказали в пресс-службе.
Представитель ВВО уточнил ТАСС, что за пять лет обучения эти офицеры прошли практику на Северном флоте в арктических бригадах. Они научились управлять снегоходами и собачьими упряжками, ходить на лыжах, работать со специальным оборудованием, выживать в суровых северных условиях. "ДВОКУ - единственное учебное заведение в России, которое готовит офицеров для Арктики", - подчеркнул он.
Всего училище в этом году подготовило более ста офицеров, из которых почти половина завершили обучение с отличием, а восемь - получили золотые медали. "Кроме офицеров для арктических подразделений, ДВОКУ обучило молодых офицеров для горных подразделений и морской пехоты. Для штатных мотострелковых подразделений подготовлены прапорщики по программе среднего специального образования", - добавили в пресс-службе.