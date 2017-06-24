Ракетные стрельбы на полигоне "Эдельвейс" завершили учения авиации РФ в Киргизии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Ракетными ударами по целям на горном полигоне "Эдельвейс" завершились летно-тактические учения (ЛТУ) российской авиации в Киргизии, в которых приняли участие штурмовики Су-25СМ объединенной военной базы Кант. Об этом в субботу сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность" поразили замаскированные цеха по производству самодельных взрывных устройств и тренировочный центр условных боевиков", - отметил он. В ходе полетов летчики совершенствовали навыки пилотирования над незнакомой местностью в сложных географических условиях на скоростях от 300 до 800 км в час и высотах свыше 3 тыс. метров. "По результатам ЛТУ экипажи штурмовой авиации подтвердили способность выполнить учебно-боевые задачи в зоне ответственности", - добавил Рощупкин.

Штурмовик Су-25СМ предназначен для уничтожения малоразмерных наземных объектов. В ходе модернизации он получил на вооружение цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка. Боевые возможности самолета повысила лазерная станция "Клен-ПС", обеспечивающая наведение управляемых ракет. Самолет оборудован новой системой управления огнем, станцией предупреждения о радиолокационном облучении "Пастель", системами спутниковой навигации.

Военная база Кант структурно входит в состав ЦВО, она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.