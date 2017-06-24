Команда летчиков ЮВО победила во всероссийском этапе "Авиадартс"

ВОРОНЕЖ, 24 июня. /ТАСС/. Команда Южного военного округа (ЮВО) победила во всероссийском этапе конкурса летчиков "Авиадартс-2017". Как сообщили в Минобороны РФ, призеры получили ценные подарки и медали от главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-полковника Виктора Бондарева.

"Победителем в общем зачете стала команда 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, победившая в пяти номинациях из девяти", - сказали в министерстве.

Победители и призеры конкурса получили медали и кубки, а также автомобили, квадроциклы и скутеры. Среди истребителей самыми меткими и быстрыми оказались экипажи Су-30СМ из ЮВО. Из этого же округа стали лучшими летчики на бомбардировщиках Су-24М и штурмовиках Су-25СМ. Лучшим разведчиком стал экипаж Су-24МР из Центрального военного округа. Боевые (Ка-52), и транспортные (Ми-8АМТШ) вертолеты из ЮВО также получили первые места.

Лидером среди дальников стал экипаж Ту-22М3 с авиабазы Белая (Иркутская область), а среди транспортников - Ил-76 из Таганрога (Ростовская область). Первое место среди специалистов инженерно-авиационной службы также занял специалист из Таганрога.

Церемония награждения победителей прошла на Адмиралтейской набережной в Воронеже вместе с торжественным выпуском офицеров Военно-воздушной академии. "Всего в выпуске приняли участие более 600 человек, включая курсантов, адъюнктов, слушателей Академии ВВС, учеников кадетской инженерной школы, а также курсантов и слушатели 14 иностранных государств", - сказали в российском военном ведомстве.

После награждения для участников и зрителей торжества летчики авиагрупп "Беркуты", "Соколы России", "Стрижи" и "Русские витязи" показали высший пилотаж над рекой Воронеж.