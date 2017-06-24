Российские летчики начнут тренировки в Китае к "Авиадартсу" с 28 июля

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ВОРОНЕЖ, 24 июня. /ТАСС/. Российские летчики планируют начать тренировки в Китае к международному этапу конкурса "Авиадартс-2017" с 28 июля. Об этом журналистам сообщил сегодня главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Перебазирование начнем во второй половине июля, плановые тренировки в Китае начнутся где-то с 28 июля. Рассчитываем отправить 85 экипажей, порядка 600 человек личного состава. Размещение боевой авиации будет на трех аэродромах, а работать будем по одному полигону совместно с китайскими летчиками", - рассказал главком.
Бондарев отметил, что пилоты показали на всероссийском этапе конкурса, который завершился сегодня, "отменные результаты", но на них лежит огромная ответственность. "Я думаю, у нас будут все шансы вернуться оттуда (из Китая) с победой", - подчеркнул генерал.
Также в конкурсе летчиков в Китае планируют принять участие Белоруссия и Казахстан. Китайская сторона, по словам Бондарева, приглашала на конкурс многие страны.
Международный этап "Авиадартса" пройдет в Китае в августе.