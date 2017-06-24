Авиашоу на закрытии "Авиадартса-2017" посмотрели около 100 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 24 июня. /ТАСС/. Около 100 тыс. человек стали зрителями масштабного авиационного шоу над Воронежем, которое прошло в день закрытия всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2017". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Авиационное шоу, которое прошло над акваторией Воронежского водохранилища, и включало в себя выступление четырех пилотажных групп ВКС, посмотрели около 100 тыс. человек. Основная часть зрителей размещалась на Адмиралтейской набережной, двух мостах, а также набережной Авиастроителей", - рассказали в российском военном ведомстве.

Свое мастерство в небе над Воронежем показали "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и "Беркуты".

Также во время проведения выпуска Военно-воздушной академии и награждения победителей конкурса "Авиадартс" прошла акция "Служба по контракту - твой выбор!". На набережной развернули мобильные пункты отбора на контрактную службу и агитационные пункты вузов ВКС.

"Место проведения акции на Адмиралтейской набережной в течение дня посетило около 30 тыс. человек. При этом мобильный пункт отбора посетили порядка 350 человек, из них проявили интерес к службе по контракту и прошли начальные этапы отбора более ста, а написали заявления - более 50 человек", - резюмировали в Минобороны.