Штурмовая авиация ВВО в Приморье уничтожила авиатехнику на аэродромах "противника"

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Штурмовики Су-25см "Грач" на учении в Приморье нанесли ракетно-бомбовые удары по мишенным полям, которые имитировали авиатехнику на аэродромах "противника", сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.
"В Восточном военном округе завершилось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным составом штурмовой авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе ЛТУ более десятка штурмовиков Су-25см "Грач" отработали полеты по заданному маршруту, а также нанесение ракетно-бомбовых ударов по мишенным полям, имитирующим авиационную технику на аэродромах условного противника", - говорится в сообщении.
Помимо этого, штурмовики выполнили бомбометание на специализированном полигоне в Приморье по групповым наземным целям, имитирующим пехотные подразделения и бронетехнику условного противника.