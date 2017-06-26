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Штурмовая авиация ВВО в Приморье уничтожила авиатехнику на аэродромах "противника"

Армия и ОПК
26 июня, 2:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, июня. /ТАСС

Помимо этого, штурмовики выполнили бомбометание на специализированном полигоне по групповым наземным целям, имитирующим пехотные подразделения и бронетехнику условного противника

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Штурмовики Су-25см "Грач" на учении в Приморье нанесли ракетно-бомбовые удары по мишенным полям, которые имитировали авиатехнику на аэродромах "противника", сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"В Восточном военном округе завершилось летно-тактическое учение (ЛТУ) с летным составом штурмовой авиачасти ВВО, дислоцированной в Приморском крае. В ходе ЛТУ более десятка штурмовиков Су-25см "Грач" отработали полеты по заданному маршруту, а также нанесение ракетно-бомбовых ударов по мишенным полям, имитирующим авиационную технику на аэродромах условного противника", - говорится в сообщении.

Помимо этого, штурмовики выполнили бомбометание на специализированном полигоне в Приморье по групповым наземным целям, имитирующим пехотные подразделения и бронетехнику условного противника.

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