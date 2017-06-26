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"Рособоронэкспорт" с 2000 года поставил около 50 кораблей

Армия и ОПК
26 июня, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Суммарный объем поставок составил около $24 млрд

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объем поставок военно-морской техники "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") с 2000 года составил около $24 млрд, компания экспортировала около 50 боевых кораблей, сообщила в понедельник ее пресс-служба.

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© Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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"За последние годы доля "моряков" в объеме экспортных поставок "Рособоронэкспорта" в среднем составляет около 12%. Это, кстати, сопоставимо с долей наших конкурентов из ведущих стран - экспортеров продукции военного назначения. Начиная с 2000 года мы поставили на экспорт около 50 боевых кораблей. Треть из них - подводные лодки", - приводит она слова гендиректора компании Александра Михеева в преддверии Международного военно-морского салона "МВМС-2017".

"Суммарный объем поставок военно-морской техники за этот период составил около $24 млрд", - добавил он.

По словам Михеева, задача "Рособоронэкспорта" на МВМС-2017 - заложить основу для подписания новых контрактных документов.

Компания представит на морском салоне весь спектр поставляемых иностранным заказчикам вооружения и техники для военно-морских сил. Ряд образцов будут демонстрироваться в рамках военно-морских салонов впервые, а уже известную на оружейном рынке продукцию выставят со значительно улучшенными тактико-техническими характеристиками. Представители компании проведут встречи с более чем 20 иностранными делегациями.

Международный военно-морской салон пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.

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