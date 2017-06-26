Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 50 иностранных компаний примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Армия и ОПК
26 июня, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 50 иностранных компаний примут участие в международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, всего ожидается 400 участников. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Алексей Фролкин.

"Иностранных компаний на настоящее время 49, всего участников - 400 ", - сказал он, отметив, что предполагается участие фирм из Австралии, Аргентины, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Швейцарии.

Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, "в основном, конечно же, иностранцы выступает в сегменте поставщиков оборудования. Всего, что мы можем использовать для строительства кораблей".

По его словам, стенд корпорации в этом году беспрецедентно большой, судостроители представят 43 макета различных кораблей. Традиционно можно будет увидеть у причальных стенок морского вокзала боевые корабли в натуральную величину.

Как уточнил помощник президента по ВТС Владимир Кожин, всего будет представлен 21 натурный образец в акватории морского вокзала.

Он также сообщил, что на салоне планируется подписание ряда соглашений, которые сейчас находятся в высокой степени готовности. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
РФ преодолеет зависимость от украинских газотурбинных двигателей к середине 2018 года
4
Могила Цоя не пострадала из-за вандалов, устроивших на ней погром
5
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
6
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама