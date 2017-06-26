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"Сплав" запустил в серию модернизированные ракеты для РПК-8

Армия и ОПК
26 июня, 14:08 дата обновления: 26 июня, 14:18 UTC+3

Ракеты будут представлены на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. НПО "Сплав" (входит в Ростех) запустило в серийное производство модернизированные ракеты для противолодочного комплекса РПК-8. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ракеты будут представлены на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года.

"Завершена модернизация и налажено серийное производство боеприпасов для ракетного противолодочного комплекса РПК-8. На форуме продемонстрируют противолодочную ракету 90Р (индекс после модернизации 90Р1), входящую в состав комплекса", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, на предприятии сообщили, что на базе ракетной части противолодочной ракеты 90Р (90Р1) создан реактивный снаряд-носитель ("Магнетит-МН") акустической аппаратуры противодействия самонаводящимся торпедам. Он также будет представлен на Международном военно-морском салоне.

Модернизированная ракета

Ракета 90Р была разработана и принята на вооружение в составе противолодочного комплекса РПК-8 "Запад" (модернизированная версия РСЗО "Смерч-2) в 1991 году. Основное преимущество РПК-8 - возможность использовать ракету 90Р с отделяемым после приводнения самонаводящимся гравитационным подводным снарядом вместо глубинных бомб РГБ-60.

РПК-8 вооружены сторожевые корабли проекта 11540, фрегаты проекта 11356.

Новый боеприпас в 8-10 раз эффективнее при поражении подводных целей. Он действует на дальности до 4300 м и глубине до километра. Траектория движения снаряда корректируется при помощи гидролокатора с радиусом реагирования 130 м.

После доработки специалистами НПО "Сплав" стартовой цепи ракеты ее можно применять как в составе комплекса РПК-8 для кораблей нового поколения, так и в составе более ранней системы "Смерч-2". 

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