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"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура

Армия и ОПК
26 июня, 19:06 дата обновления: 26 июня, 19:21 UTC+3

Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ракетный подводный крейсер Северного флота проекта 955 "Юрий Долгорукий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из Баренцева моря, успешно поразив заданные цели на полигоне Кура на Камчатке, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей" "Юрий Долгорукий" произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск выполнен из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки", - сказали в военном ведомстве.

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"Параметры траектории полета межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки межконтинентальной баллистической ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне", - отметили в Минобороны РФ.

Предыдущий пуск "Булавы" был осуществлен 27 сентября. Тогда крейсер "Юрий Долгорукий" выполнил экспериментальный залповый пуск двух межконтинентальных баллистических ракет "Булава" из Белого моря по полигону Кура. Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась.

"Юрий Долгорукий" - головной корабль проекта 955 шифр "Борей". Крейсер имеет на вооружении комплекс межконтинентальных баллистических ракет морского базирования "Булава", а также торпедное оружие. Может оснащаться крылатыми ракетами. Полное водоизмещение крейсера составляет 24 тысячи тонн, длина и ширина около 160 и 13 метров соответственно.

Р-30 "Булава" - твердотопливная баллистическая ракета, разработанная специально для подлодок 955 проекта. Она может доставлять на дальность до 10 тысяч километров 10 боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.

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