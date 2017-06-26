Воздушно-космические силы РФ получили три новых учебно-боевых самолета Як-130

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с завода-изготовителя согласно гособоронзаказу-2017, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Предварительно специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе соответственно. В ходе приема были проверены качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов и соответствие летных и технических характеристик заявленным", - сказали в военном ведомстве.
Самолеты Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начиная с 2013 года. Всего было получено более 80 единиц авиационной техники данного типа.
Як-130 - двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям. По своим летно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолетов поколений 4+ и 5 .