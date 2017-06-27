Патрушев проведет в Крыму совещание о развитии судостроения

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Симферополе совещание, посвященное развитию судостроения и использованию водных ресурсов в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Отдельное внимание (на совещании у Патрушева) будет уделено роли судостроительных предприятий Республики Крым и города Севастополя в обеспечении обороны и безопасности государства, - говорится в сообщении. - Также в повестку дня включена тема обеспечения национальной безопасности в области использования водных ресурсов в Крыму".

Патрушев, окончивший Ленинградский кораблестроительный институт, уделяет значительное влияние развитию судостроения. Совещания на эту тему секретарь Совбеза проводит в разных регионах страны - и в Карелии, и на Дальнем Востоке, и в Санкт-Петербурге.

Причем в Северной столице Патрушев также периодически встречается со студентами своей альма-матер, которая сейчас носит имя Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Традиционными темами таких встреч становятся проблемы кадрового и научно-технического обеспечения судостроительной отрасли.