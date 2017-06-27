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Бразилия заинтересовалась строительством корветов проекта 20382 "Тигр"

Армия и ОПК
27 июня, 1:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июня. /ТАСС

Бразильскую сторону также заинтересовали возможности увеличения ходовых качеств корвета и интегрирования с ним вооружения зарубежного производства

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Представители Военно-морских сил Бразилии высказали заинтересованность в строительстве кораблей класса "корвет" российских проектов, сообщает пресс-служба "Северной верфи" по итогам визита делегации ВМС этой страны на предприятие.

"На "Северной верфи" по приглашению АО "Рособоронэкспорт" с ознакомительным визитом побывала делегация командования Военно-морских сил Федеративной Республики Бразилия. Военные из латиноамериканского государства заинтересованы в строительстве кораблей класса "корвет", - рассказали на верфи.

Руководство завода продемонстрировало производственные возможности предприятия по строительству корветов и совместно с Объединенной судостроительной корпорацией, ЦМКБ "Алмаз" и под эгидой "Рособоронэкспорта" представило гостям перспективный экспортный корвет "Тигр" проекта 20382.

"Стороны обсудили перспективы участия "Северной верфи" в организации строительства кораблей непосредственно на производственных мощностях в Бразилии. Генеральный директор верфи Игорь Пономарев предложил рассмотреть вариант строительства одного-двух кораблей на заводе с продолжением серийного строительства уже в Федеративной республике", - отметили на заводе.

Бразильскую сторону также заинтересовали возможности увеличения ходовых качеств корвета "Тигр" и интегрирования с ним вооружения зарубежного производства.

Корвет "Тигр" является экспортной версией базового проекта корветов 20380. Эти корабли могут быть вооружены ударным противокорабельным комплексом "Яхонт" или "Калибр", двумя зенитными ракетно-пушечными комплексами "Каштан-М" для противоракетной обороны, артиллерийским орудием А-190 калибра 100 мм, а также могут нести палубный вертолет типа Ка-27.

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