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Чемезов попросил Путина сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений

Армия и ОПК
27 июня, 18:48 дата обновления: 27 июня, 19:34 UTC+3

Глава "Ростеха" также предупредил о рисках для предприятий в случае сокращения заказов

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ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов попросил президента РФ дать поручение о сохранении в целом объема финансирования госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы. Эту тему руководитель госкорпорации поднял на заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" с участием Владимира Путина.

"Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать указание о сохранении запланированных объемов финансирования (госпрограммы вооружений на 2018-2015 годы)", - обратился Чемезов к президенту, предупредив о рисках для предприятий в случае сокращения заказов. "Или хотя бы, чтобы они (размеры финансирования) не так сильно колебались - в пределах 10-15 процентов мы еще можем выдержать: увеличить долю гражданской продукции, с помощью ВТС и так далее", - отметил глава "Ростеха".

Чемезов также обратил внимание главы государства на усиление требований по налоговой отчетности, что, по его словам, привело к росту трудозатрат на 49% за последние пять лет. "Мы целые огромные подразделения вынуждены создавать на предприятиях, чтобы они готовили, писали документы. А потом чуть ли не грузовиками вывозим (документацию) в налоговые подразделения. Я очень сомневаюсь, что эти документы когда-то кто-то детально прорабатывает", - заметил глава "Ростеха".

Еще одна проблема, как рассказал Чемезов, связана с тем, что предприятия вынуждены арендовать лаборатории у вузов за деньги, а сами высшие учебные заведения вынуждены платить за аренду площадей у заводов. "Обращаемся к Вам с просьбой поручить правительству оказать нам в этом содействие. Конечно, эта важная для обеих сторон (вузов и предприятий) деятельность должна быть организована на безвозмездной работе", - попросил президента глава "Ростеха".

Кроме того он обратился к Путину с просьбой дать поручение правительству рассмотреть вопрос о включении форума "Инженеры будущего" в программу деятельности Росмолодежи, а также об участии Минобрнауки РФ в финансировании многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда".
Чемезов также коснулся темы повышения заработных плат в оборонке, отметив, что в прошлом году на предприятиях "Ростеха" средний уровень зарплат достиг 44 тыс. рублей. 

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