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Полное импортозамещение украинской продукции в ОПК РФ планируется в 2018 году

Армия и ОПК
27 июня, 18:52 UTC+3 ИЖЕВСК 27, июня. /ТАСС

Вопрос по замещению продукции НАТО и ЕС планируется закрыть к 2020 году

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ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Импортозамещение продукции Украины и стран НАТО в оборонно-промышленном комплексе РФ завершится в ближайшие годы. Об этом доложил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" с участием президента РФ Владимира Путина.

"К 2018 году мы планируем полностью завершить все мероприятия по замещению украинской продукции, и вопрос в отношении продукции стран НАТО и Евросоюза планируется закрыть к 2020 году", - сказал он, комментируя тему импортозамещения военной продукции.

Чемезов также заявил о необходимости продолжения работы по увеличению доли производства гражданской продукции в ОПК. "Исходя из обновленной стратегии развития "Ростеха", мы намерены к 2025 году довести ее объем до 50 и более процентов", - сказал он.

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