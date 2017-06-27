Путин пообещал подумать над предложением о формуле ценообразования в ГОЗ

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением Союза машиностроителей России об изменении слагаемых в формуле ценообразования в сфере Гособоронзаказа (ГОЗ).

"Существующая практика ценообразования по ГОЗу, о которой мы давно уже говорим, - это пресловутые "20 плюс 1", они формируют рентабельность у "финишеров", у "головняков", примерно 3%, 4%, 5%, а внутри кооперации порой эти цифры еще меньше", - заявил первый заместитель председателя союза Владимир Гутенев в ходе расширенного заседания бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Он отметил, что когда цена сформировалась из условия формулы "20 плюс 1", то, по мнению Союза машиностроителей, отсутствует та эффективность, которая могла бы быть.

Утвержденный правительственным постановлением порядок определения цены госконтракта с единственным поставщиком ограничивает размер рентабельности одним процентом плановых затрат поставщика на оплату покупных комплектующих и услуг других исполнителей, и двадцатью процентами остальных плановых затрат.

"20 плюс 1" - это 21%. Вот есть предложение 21% оставить, а слагаемые, может быть, немножко поменять: или "14 плюс 7" или хотя бы там "15 плюс 6". Как-то изменить, поскольку механизм "20 плюс 1" дезинтегрирует кооперацию, то есть "головняку" выгоднее концентрировать у себя, не передавая там, где более эффективно, с меньшими издержками", - продолжил Гутенев. Вопрос, по его словам, затрагивает в том числе интересы государства: будет снижаться стоимость финальной продукции и стоимость ее производства.

"Знаете, мне просто с голоса так сложновато. Я подумаю, ладно, с коллегами мы прикинем. Главное, чтобы финансовая дисциплина не нарушалась, ни технологическая тоже. А то "финишеру" часто, как нам говорят, не добраться до некоторых звеньев кооперации. Но подумаем, хорошо", - заявил в ответ на предложение Путин.