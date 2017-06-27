Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники конкурса "Воздушные рубежи" перехватили беспилотники условного противника

Армия и ОПК
27 июня, 20:55 UTC+3 ПОЛИГОН АШУЛУК область/ 27, июня. / ТАСС

Впервые в этом конкурсе приняли участие курсанты учебных заведений ВКС

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОЛИГОН АШУЛУК, /Астраханская область/, 27 июня. / ТАСС/. Самолеты и беспилотники условного противника стали основными мишенями для перехвата на Всероссийском конкурсе боевых расчетов радиотехнических войск (РТВ) "Воздушные рубежи - 2017". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Во время соревнований более 200 участников разворачивали новейшие радиолокационные станции на новых позиционных районах, отражали налет авиации условного противника, перехватывали воздушные цели, обозначающие беспилотные летательные аппараты", - рассказали в российском военном ведомстве.

Впервые в этом конкурсе приняли участие курсанты учебных заведений ВКС. По словам командующего войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Виктора Гуменного, в следующем году количество команд в конкурсе "Воздушные рубежи" увеличится. "Добавятся команды вузов ВКС - Военной академии ВКО, Ярославского училища ПВО, которые будут представлены не только курсантским, но и преподавательским составом" - сказал Гуменный.

В соревнованиях этого года участвовали 20 команд, представляющих подразделения РТВ, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, военных округов, а также высших учебных заведений противовоздушной обороны. Первые места в трех номинациях заняли команды Воздушно-космических сил, Южного и Западного военных округов на современных радиолокационных станциях (РЛС) "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет". Силы условного противника неприятеля представляли экипажи самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-8.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг уровня радиации из-за кибератаки
2
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
3
Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов вуза
4
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
5
Путин приехал к жительнице Ижевска, которая пожаловалась на аварийные условия жилья
6
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
7
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама