Путин посетил Ижевский завод "Купол" и поздравил коллектив с 60-летием предприятия

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ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился в среду с продукцией Ижевского электромеханического завода "Купол" и поздравил коллектив с 60-летием предприятия.
"У вас сегодня праздник, праздник юбилейный - 60 лет. В общем, для предприятия не такой большой срок, но за это время предприятие стало не только одним из лидеров нашей отечественной оборонки, но и продвинулось очень сильно по другим направлениям", - сказал Путин, поздравляя коллектив ОАО "Ижевский электромеханический завод "Купол".
Он заметил, что руководители концерна и предприятия ему рассказывали в ходе осмотра завода о продукции, которая на нем производится. "На 30% прирастает гражданская продукция, хотя в общем объеме это пока немного, но, тем не менее, это впечатляет. И главное, что продукция очень хорошая, современная и востребованная на рынке", - сказал президент РФ.
В частности, по его словам, некоторые виды продукции фармацевтики имеют хороший экспортный потенциал.
В завершение глава государства пожелал успехов коллективу "Купола".
Коллектив завода преподнес президенту в подарок 20-килограммовый макет боевой машины ЗРК-ТОР-М2ДТ.
Перед тем, как поздравить коллектив, Путин прошел по заводу с экскурсией.
В 1957 году на базе строительства швейной фабрики был организован завод по производству аппаратуры радиоуправления ракетами типа "воздух-воздух", спустя год предприятию было присвоено название "Ижевский электромеханический завод".
"Купол" входит в состав ОАО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", который в 2014 году был включен в санкционный список Минфина США". Основной вид продукции предприятия - зенитно-ракетные комплексы "Тор" и "Оса". Изготовленные "Куполом" системы ПВО находятся на вооружении более чем в 20 странах мира.
Доля гражданской продукции предприятия составляет порядка 13%. На заводе изготавливают оборудование для АЭС, климатотехнику (вентиляторы, тепловые завесы, теплотехнику, газовые системы лучистого обогрева и тепловые агрегаторы, редукторы для вагонов метро, нефтедобывающее оборудование и т. д.).
Президент в ходе осмотра посетил производственную площадку "Метеор". В 2016 году здесь были проведены масштабные работы по переоснащению и расширению производственных мощностей под выпуск принципиально новой высокотехнологичной продукции - твердотельных волновых гироскопов, которые предназначены для решения задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и в качестве чувствительного элемента в современных системах управления и наведения ракет.
Президенту рассказали также, что на одной из площадок завода находится фармацевтическое производство, которое организовано совместно с лидером фармацевтической промышленности Германии. На этой площадке производятся инфузионные растворы.
По словам руководителей завода, все производственные растворы остаются на отечественном рынке из-за большого спроса, но с немецкой компанией рассматривается возможность увеличения производства к 2020 году для того, чтобы экспортировать продукцию.
Кроме того, президенту продемонстрировали созданную на базе завода солнечную батарею, которая в два раза дешевле кремниевого аналога, но при этом эффективнее на 45%.