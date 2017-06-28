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Российские вертолетчики отрабатывают поиск условных боевиков на учениях в Таджикистане

Армия и ОПК
28 июня, 6:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июня. /ТАСС

В практических действиях задействован весь летный состав соединения, отметил официальный представитель Центрального военного округа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Вертолетчики 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отрабатывают ночной поиск условных боевиков и прикрытие объектов в ходе учебно-тренировочных полетов в горах Восточного Памира. Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

По замыслу учений, условные бандгруппы скрытно передвигаются к наиболее важным объектам на территории Таджикистана. "Каждую ночь пешие отряды преодолевают по пересеченной местности в стороне от дорог и кишлаков до 20-25 км, в светлое время суток незваные гости маскируются на дневки в ущельях, пещерах и под покровом растительности. С помощью технических средств, ориентируясь по приборам, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24 учатся обнаруживать и уничтожать условного противника, прячущегося под покровом темноты. Минимально допустимая высота для ночных полетов - 150 метров, пилотирование в горах осложняют разреженность воздуха, резкий перепад температур и мгновенные изменения метеорологической обстановки", - уточнил Рощупкин.

"В практических действиях задействован весь летный состав соединения", - отметил Рощупкин.

201-я база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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