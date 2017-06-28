На военно-морском салоне в Петербурге представят проект оснащенного 24 "Калибрами" корвета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концептуальный проект корвета, который получит на вооружение 24 противокорабельных ракетных комплекса "Калибр" вместо восьми у своих предшественников. Он будет представлен на военно-морском салоне в Петербурге, заявил ТАСС гендиректор КГНЦ Владимир Никитин.

"Новый корвет - следующий шаг в совершенствовании тактико-технических характеристик кораблей этого класса. Его разработка не связана с тем, что корабли проектов 20380, 20385 и 20386 не удовлетворяют требованиям ВМФ РФ. Мы получили чисто практические доказательства, что на кораблях столь малого водоизмещения может быть установлено высокоточное оружие большой дальности с обычной боевой частью и при этом с большим количеством ячеек универсальных пусковых установок (УВПУ). В настоящее время даже такие небольшие корабли могут нести стратегическое оружие, в этом отличие современных корветов от кораблей прошлого века, которые несли службу в прибрежных водах", - сказал он.

По словам Никитина, эти проекты корвета и универсального десантного корабля являются опережающими, инициативными разработками центра. Его ученые и специалисты применили новую технологию при создании формы корпуса корвета, что позволило получить большой выигрыш по снижению сопротивления движению. Так как при создании корабля не было задачи увеличения скорости хода, за счет новой формы корпуса стало возможным снизить мощность энергетической установки и, тем самым, уменьшить ее габариты. Благодаря этому удалось увеличить количество ячеек УВПУ для размещения ударного вооружения до 24 единиц против восьми на корвете проекта 20385 при сохранении аналогичных размеров и водоизмещения.

"Ноу-хау связаны с формой корпуса, снижающей волновое сопротивление вдвое, а общее - на четверть при полной скорости хода. Цифры подтверждены результатами испытаний в наших опытовых бассейнах", - уточнил глава КГНЦ.

Нормальное водоизмещение корвета составит 1980 т, скорость полного хода - 30 узлов, дальность хода - 3500-4000 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 90 чел. Главная энергетическая установка - типа CODAG мощностью 31600 л.с. Корабль будет оснащаться различными типами вертикальных пусковых установок для размещения различного ракетного вооружения, также предусмотрена установка двух четырехтрубных торпедных аппаратов калибра 324 мм, артиллерийской установки калибра 100 мм и двух малокалиберных зенитных артиллерийских комплексов калибра 30 мм. По требованию заказчика может быть размещен вертолет.

По мнению Владимира Никитина, серия майских совещаний, проведенных президентом РФ в Сочи с руководителями Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса, внесли серьезные коррективы в проект государственной программы вооружения на 2018-2025 годы. "Для Военно-морского флота, как следует из официальных заявлений, предусматривается строительство атомных и дизель-электрических подводных лодок, фрегатов, корветов, тральщиков и судов обеспечения. Вместе с тем, решение вопросов о сроках реализации проектов боевых надводных кораблей океанской зоны, как основы сбалансированного ВМФ, также становится все более актуальным", - подчеркнул Владимир Никитин.