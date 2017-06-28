В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Обновленные двигатели для палубных истребителей Су-33 снова начали выпускаться в России. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"Для обеспечения потребностей государственного заказчика ОДК возобновила производство турбореактивных двигателей АЛ-31Ф серии 3 для палубных истребителей Су-33. Партия двигателей уже выпущена ПАО "УМПО" (входит в ОДК) и поставлена заказчику", - сообщили в пресс-службе.

Двигатели АЛ-31Ф серии 3 разрабатывались и производились специально для Су-33, отметили в ОДК. "С учетом того эволюционного развития, которое прошло семейство двигателей АЛ-31Ф с момента выпуска последних двигателей серии 3, новые двигатели для морских тяжелых истребителей производятся с внедрением доработок, которые уже применены на двигателях семейства АЛ-31Ф", - подчеркнули в корпорации.

Для укомплектования самолетов Морской авиации Су-33 двигатели поступают после проведения всех этапов испытаний. ОДК также ведет работу по техническому сопровождению находящихся в эксплуатации морских АЛ-31Ф.

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и регулируемым реактивным соплом АЛ-31Ф устанавливается на самолеты семейства Су-27. Эксплуатируется в широком диапазоне высот и скоростей полета, обеспечивает уникальные маневренные характеристики самолета. На базе АЛ-31Ф разработан вариант АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги и АЛ-31ФН с нижним расположением коробки самолетных агрегатов для применения на однодвигательных самолетах-истребителях.

Особенностью АЛ-31Ф серии 3 является возможность введения дополнительного особого режима, который используется при взлете самолета с палубы с полной боевой нагрузкой или при экстренном уходе на второй круг.

Кроме того, в ОДК заявили, что испытания новых двигателей морского назначения М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ "Реверс" и агрегатов М35Р-1, М35Р-2, М70Р российского производства планируется завершить к концу 2017 года. Специалисты корпорации уже начали испытания газотурбинных двигателей морского назначения М90ФР. Эти двигатели сейчас являются самыми востребованными на флоте.

"Двигатели М90ФР, подлежащие производству в рамках ОКР, изготовлены. Двигатель №1 прошел первый этап специальных заводских испытаний. Двигатель №2, предназначенный для проведения квалификационных испытаний, собран, смонтирован на испытательном стенде мощностью до 40 МВт, начаты его предъявительские испытания", - рассказали в ОДК. Первые агрегаты с двигателями М90ФР будут поставлены для нужд ВМФ в 2018 году.

Опытно-конструкторская работа "М90ФР" - одна из трех ОКР по тематике морских газотурбинных двигателей (ГТД), которые создает ПАО "ОДК - Сатурн". В РФ будет освоено серийное производство ГТД М90ФР мощностью 27 500 лошадиных сил для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. ОКР выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и "ОДК - Сатурн" от 2014 года.

Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тысяч лошадиных сил и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.

При этом в корпорации уточнили, что облик морского двигателя пятого поколения определят к 2019 году, а первый образец могут создать уже через три года. "По нашим оценкам, облик морского газотурбинного двигателя пятого поколения может быть определен к 2018-2019 году, первый опытный образец может быть создан через 2,5-3 года, в дальнейшем - испытания", - сообщили в ОДК.

Для формирования научно-технического задела и разработки перспективных морских газотурбинных двигателей и энергетических установок корпорация планирует выполнить ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания и другие работы.

"В инициативном порядке специалисты ПАО "ОДК - Сатурн" провели комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей", - сообщили в ОДК.

Дальнейшее развитие морских двигателей может быть направлено по пути увеличения мощности, а также повышения их КПД, напомнили в пресс-службе корпорации.